L'artigianato toscano in onda su Rai 1 a Linea Verde Smart

Riflettori puntati sull'artigianato toscano grazie a ‘Linea Verde Start’, il programma di Rai1 realizzato in collaborazione con Confartigianato e condotto da Federico Quaranta. Sabato 19 marzo, alle ore 12, in onda la puntata dedicata alla Toscana. Un'occasione per scoprire le radici storiche e culturali dell'artigianato per eccellenza; la Toscana è uno dei centri pulsanti del saper fare artigiano che spesso si tramanda da generazioni.

Un itinerario quello di ‘Linea Verde Start’ alla scoperta della bellezza dei luoghi e nell’eccellenza della manifattura artigiana che si esprime anche nella pasticceria, nella tessitura, nella fusione dei metalli, nella creazione delle calzature. Le aziende artigiane protagoniste della puntata sono: Lucio Picone creatore di scarpe su misura, Salvadori Arte Fonderia Artistica, la tessitura Poli Fratelli e la pasticceria Fratelli Bonci.

Il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti ha dichiarato: "Con il progetto Linea Verde Start abbiamo avuto una grande opportunità per far conoscere al pubblico televisivo di RAI 1 alcune imprese toscane e le loro produzioni frutto della creatività, delle tradizioni e delle innovazioni di artigiani che hanno saputo conquistarsi un posto su vari mercati internazionali. Confartigianato è da sempre al fianco delle imprese, orgogliosa di rappresentarle e di sostenere il loro lavoro e lo è ancora di più in questi ultimi anni di grandi e inedite difficoltà come la pandemia e la guerra. Viaggiare in Toscana è anche compiere un viaggio alla scoperta dei materiali - come i tessuti, la pelle, l'oro, il marmo- e delle lavorazioni artigianali diffuse nelle nostre province. Abbiamo accompagnato Linea Verde Start nel cuore del saper fare italiano, in alcuni dei suoi rinomati distretti che rappresentano vere eccellenze del nostro Made in Italy. Ci auguriamo che il viaggio continui e ci porti presto a far conoscere tante altre imprese toscane".

Per Laura Simoncini, segretaria di Confartigianato Imprese Toscana: "L'artigianato e le piccole imprese sono una componente fondamentale dell’economia della nostra Regione. Oltre 103.000 imprese, pari al 25% delle imprese regionali, sono artigiane e occupano oltre 111 mila addetti. Non c’è Provincia in Toscana che non esprima proprie peculiarità produttive e specializzazioni manifatturiere che trovano radici in lavorazioni artigianali tramandate da generazioni. Con Linea Verde Start abbiamo avuto una nuova possibilità di rappresentare all’Italia il valore e la qualità del nostro artigianato ed una ulteriore opportunità di raccontare, attraverso imprese associate a Confartigianato, storie di qualità, di innovazione, di tradizione e di legame con il territorio".

Fonte: Confartigianato Imprese Toscana