Incidente a San Miniato Basso, arriva Pegaso

Incidente stradale in viale Marconi a San Miniato Basso questa mattina. Poco prima delle 13 è avvenuto il fatto che ha causato il ferimento di una persona. Sul posto le ambulanze della Misericordia di San Miniato e della Pubblica assistenza di Fucecchio. Chiamato a intervenire anche l'elisoccorso Pegaso per le condizioni dei feriti coinvolti, di cui ancora non sono note le generalità. Il traffico e i rilievi sono a capo della polizia municipale.

