Tragico incidente in via Marconi, a Livorno. Per cause ancora da stabilire un'auto e una moto si sarebbero scontrate, con un 31enne livornese ad avere la peggio nell'impatto.

Sul posto sono immediatamente intervenute polizia municipale e Pubblica assistenza e il 31enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Purtroppo le condizioni si sono rivelate troppo gravi e in ospedale il giovane è morto.