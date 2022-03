Auto contro scooter a Livorno: muore un rider 31enne

Tragico incidente in via Marconi, a Livorno. Un'auto e uno scooter si sono scontrati. Nell'impatto lo scooterista, un rider livornese di 31 anni, è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono immediatamente intervenute polizia municipale e Pubblica assistenza e il 31enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Purtroppo le condizioni si sono rivelate troppo gravi e in ospedale il rider è morto.

“Basta parole. Tutti dobbiamo adoperarci per garantire più sicurezza e dignità a tutti i lavoratori. Se gli interventi normativi, come quello assunto dalla Toscana proprio per i lavoratori delle piattaforme digitali, sono un primo passo necessario, serve che tutti lavoriamo ad azioni ancora più incisive. Una società civile può dirsi davvero tale se difende e tutela l’accesso al lavoro ma anche e soprattutto la dignità della persona e il suo diritto alla sicurezza, quale che sia l’occupazione che svolge”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, appresa la notizia che nell’incidente stradale di oggi pomeriggio a Livorno a perdere la vita è stato un giovane rider di poco più di trent’anni.

"Apprendiamo con sconcerto e dolore la notizia di un'ennesima morte sul lavoro" ha dichiarato Fabrizio Zannotti, segretario generale Cgil provincia di Livorno. "A pagare con la vita questa volta è stato un rider 31enne, morto a seguito di un incidente stradale in viale Marconi. Un nuovo morto sul lavoro, una nuova tragica ferita per l'intera città. L'auspicio è che le autorità preposte facciano al più presto chiarezza sulla dinamica dei fatti. Al Comune di Livorno chiediamo l'apertura di un tavolo per confrontarci sulle misure eventualmente applicabili al fine di migliorare la sicurezza dei rider all'interno del traffico cittadino.

Da tempo a livello nazionale ci stiamo battendo in prima fila per garantire a questi lavoratori maggiori tutele e maggiore sicurezza ma si può e si deve fare di più: questo particolare modello produttivo deve davvero iniziare a mettere al centro di tutto la persona e la sua incolumità. Ai familiari e agli amici della vittima le più sentite condoglianze di tutta la Cgil".