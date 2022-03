Accoltellato in piena notte a Scandicci: prognosi riservata

Accoltellato un 50enne al termine di una lite in Piazza Piave a Scandicci.

Alle 3 circa di stanotte, un 50enne italiano, per cause in corso di accertamento, è stato accoltellato al torace e ad una gamba da un soggetto al momento non identificato. La vittima, trasportata in stato di incoscienza presso l'ospedale "San Giovanni di Dio" in prognosi riservata, non versa in pericolo di vita.

Indagini in corso a cura della Compagnia di Scandicci e del Nucleo Investigativo di Firenze