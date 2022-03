La Madonna del Parto torna nella chiesa di Santa Maria di Momentana

Madonna del Parto, è arrivata la decisione del Consiglio di Stato che ha respinto l'ultimo ricorso del Comune e ribadito la sentenza che era già stata pronunciata dal Tar: l’affresco realizzato da Piero della Francesca dovrà tornare nella sua sede originaria, ossia nella chiesa di Santa Maria di Momentana, nel cimitero di Monterchi. Il sindaco del comune aretino Alfredo Romanelli oggi pomeriggio ha annunciato ufficialmente la perdita del ricorso al consiglio comunale, definendo il provvedimento "notizia sconcertante".

Salta così l'accordo fra lo stesso Comune e la Curia vescovile di Arezzo, che a lungo si erano scontrati reclamandone la proprietà: era stato deciso, infatti, di ricollocare l’affresco nell'ex convento delle Benedettine, non lontano dalla sede attuale, in una ex scuola elementare resa museo, ma tale intesa – e correlato trasferimento dell’opera – non era stato avallato dal ministero della Cultura.

Se il sindaco non ha nascosto la propria frustrazione per la decisione del Coniglio di Stato, per il critico d'arte Vittorio Sgarbi la nuova collocazione rappresenta "un'opportunità".