Cadavere nel container della differenziata a Empoli: l'identità resta ignota

Resta al momento sconosciuta l'identità del giovane trovato senza vita ieri mattina in un container nell'azienda di Molin Nuovo, la Metal Carta (Qui la notizia). È circa metà mattinata quando nella cartiera, che si trova in una parallela della nuova 429, viene fatto il tragico ritrovamento da un dipendente che stava smistando la raccolta differenziata della carta, svuotando il container con il braccio meccanico della gru.

Della persona deceduta non sono ancora note le generalità, poiché nel tempo avrebbe usato diversi alias e si sarebbe fatto passare come originario di luoghi diversi. Ciò che sarebbe certo è che si tratta di un giovane di origine africana tra i 20 e i 27 anni in Italia dal 2013, e sottoposto a più controlli da parte delle forze dell'ordine negli ultimi mesi. Varie le regioni, prevalentemente nel nord e centro Italia, in cui il giovane senza fissa dimora sarebbe stato fermato. Fino alla notte precedente al ritrovamento senza vita, ovvero domenica sera, quando a Novoli sarebbe stato controllato. In seguito, cosa sia successo nel lasso di tempo tra il controllo a Firenze e la tragica scoperta nell'azienda di Empoli, sono ancora elementi in accertamento da parte delle indagini, guidate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze e della compagnia di Empoli.

Oltre a come il giovane sia finito nel container, utilizzato dai camion che effettuano la raccolta differenziata dai cassonetti, le cause del decesso saranno invece accertate dall'autopsia, che sarà disposta dal pm incaricato del caso Antonino Nastasi. Anche su questo aspetto, ciò che è noto dai primissimi esami sul corpo dopo il ritrovamento, è che il decesso fosse avvenuto di recente. Una ferita sulla fronte del giovane è stato l'unico segno ritrovato durante i primi accertamenti. Che avesse cercato riparo in un cassonetto, sia stato colto da un malore o ferito con la pinza della gru, sono tutte ipotesi ma solo l'autopsia potrà definire quanto accaduto. L'esame all'Istituto di medicina legale di Careggi, si dovrebbe tenere tra domani e giovedì.

La ricostruzione del ritrovamento