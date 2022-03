Antenne a Sovigliana e Spicchio, il comitato chiama Chiara Squaglia di Striscia

L'inviata Chiara Squaglia del programma tv di Canale 5 Striscia la notizia arriva su chiamata dei cittadini di Sovigliana e Spicchio (Vinci). L'inviata toscana del programma di Antonio Ricci arriverà domani in Via Alfieri a Sovigliana nel comune di Vinci per incontrare i cittadini del comitato "Più alberi e meno antenne", preoccupati per l'inquinamento elettromagnetico del territorio.

Chiara Squaglia intervisterà la popolazione alle ore 15 in Via Alfieri e cercherà di impedire l'installazione di una nuova antenna della telefonia in un terreno privato. "In quell'occasione - spiegano i cittadini del comitato - sarà piantato, nello stesso punto dove dovrebbe sorgere l'antenna, un possente albero proveniente da un bosco di Pescia".