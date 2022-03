Laika, difficoltà nell'approvigionamento materiali

In un periodo durante il quale, a causa della pandemia da Covid-19, il camper ha conosciuto un autentico boom grazie alla possibilità di viaggiare in totale sicurezza sanitaria garantendo alle famiglie uno spazio privato, le aziende del settore della camperistica, fanno difficoltà a rispettare le scadenze con-cordate con la rete vendita per la consegna dei veicoli perché mancano i materiali da assemblare. Lo stabilimento di San Casciano in Val di Pesa, dove vengono prodotti i veicoli dei marchi Laika Cara-vans e Etrusco, risente della difficoltà, a livello globale, di approvvigionamento di materiali, di semi-conduttori e dell’impossibilità di ricevere da Fiat, Ford e Citroen gli chassis richiesti per soddisfare il portafoglio ordini.Questa difficile situazione ha costretto l’azienda a non poter confermare circa 110 lavoratori con con-tratti a tempo determinato. La mancanza di fornitura di materiali dovrebbe essere a breve termine permettendo così al sito pro-duttivo di San Casciano in Val di Pesa di svilupparsi in linea con il proprio piano industriale vista anche la solidità degli ordini.

Fonte: Ufficio Stampa