Controlli della Municipale a Firenze: 10mila euro di sanzioni in quasi 2 settimane

Continuano i controlli della Polizia Municipale per la sicurezza stradale. Nel mirino i comportamenti che creano maggior pericolo come l’utilizzo del cellulare alla guida, motivo di distrazione e spesso causa di incidenti. In poco più di dieci giorni sono stati 61 i verbali elevati ad altrettanti conducenti colti in flagrante, di cui 9 stamani, che si traducono in oltre 10mila euro di sanzioni e 305 punti patente decurtati.

Durante i controlli di questa mattina gli agenti hanno fermato anche un cittadino di origine peruviana alla guida con patente ritirata per guida in stato di ebbrezza e recidivo per la stessa violazione. Per lui è scattata la sanzione (somma stabilita dalla Prefettura) con fermo del veicolo tre mesi e revoca della patente

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa