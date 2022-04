Garage in fiamme a Empoli e un rischio suicidio a Fucecchio: intervengono i pompieri

I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti questa mattina a Marcignana, frazione empolese, dove il garage di un’abitazione ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Tutto il materiale all’interno, attrezzi da officina e due motociclette, è andato distrutto, ma i danni potevano essere ben più ingenti perché nella struttura erano tenute varie bombole di gas acetilene.

Sempre in mattinata, i pompieri empolesi sono intervenuti a Fucecchio per calmare una persona in evidente stato di agitazione e che minacciava gesti estremi, riuscendo a riportarla alla calma.