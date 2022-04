Castello Fashion Day: moda, break dance e negozi aperti in centro

Torna la domenica più cool dell’anno a Castelfiorentino con “Castello Fashion Day”. Domenica 10 aprile (ore 16.00-20.00) la moda si impadronirà nel centro storico cittadino con vetrine animate, acconciature “live” e trucco, articoli per la casa, occhiali, piante, degustazioni (negozi aperti).

L’evento, che è promosso dall’Associazione CCN “Tre Piazze” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino (in collaborazione con Confesercenti), trae ispirazione alle ormai collaudate “Vogue fashion night” mediante le quali vengono presentate in alcune città le collezioni della nuova stagione in una dimensione nuova, spettacolare.

Piccoli salottini preparati per l’occasione accoglieranno così modelle e modelli d’eccezione, dando vita a cambi di “outfit” che non mancheranno di offrire suggerimenti e spunti per gli acquisti della nuova stagione estiva; in contemporanea, bar e ristoranti organizzeranno aperitivi e ci saranno degli spettacoli di Break Dance

Oltre alle iniziative di animazione promosse direttamente dai commercianti, parteciperanno a questo pomeriggio “fashion” anche alcune associazioni come il Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”, che avrà il compito di immortalare i momenti più divertenti e le pose più belle.

“Finalmente – osserva Paolo Antilli, presidente dell’associazione CCN Tre Piazze - dopo tutte le vicissitudini degli ultimi due anni siamo tornati con la festa più cool dell’anno, che nel 2019 aveva fatto il tutto esaurito per le vie del centro, poi interrotta causa Covid. Adesso riprenderà il suo percorso con l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso per la Primavera/Estate e dove ogni attività sarà intenta e presentare le nuove tendenze con le proprie collezioni all’esterno dei negozi”.

“Siamo felici – sottolinea l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi – per questa nuova domenica di festa che ci auguriamo possa coincidere con un aumento delle temperature, invitando così le persone a trascorrere un pomeriggio in centro in compagnia di amici o più semplicemente con i propri familiari. Una bella opportunità per i nostri commercianti di presentare le nuove collezioni e le nuove tendenze della stagione estiva, in un’atmosfera davvero originale. Ringrazio l’associazione del CCN Tre Piazze e il gruppo fotografico “Giglio Rosso” per aver dato un contributo sostanziale all’organizzazione di questa giornata, che contribuisce a far rivitalizzare il centro dopo due anni di pandemia”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa