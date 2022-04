Rigassificatore, Landi (Lega): "No a decisioni che passano su testa Piombino"

No a decisioni che passano sulla testa dei cittadini, tanto più se si parla di una realtà, come Piombino, che ha subito già troppo. Se, come pare, abbiamo ancora un anno di tempo prima della messa in funzione del rigassificatore in un porto italiano non si prendano decisioni senza valutare pro e contro e senza coinvolgere le istituzioni locali e la cittadinanza. Bene ha fatto il sindaco Ferrari a tenere il punto, non altrettanto bene fa il Pd, dai deputati al governo regionale, a schierarsi acriticamente dalla parte di un progetto così complesso. Il tempo non manca: anziché aprire altri fronti la Regione raccolga l’appello al confronto e le indicazioni richieste dal Comune e dalla comunità cittadina".

Lo scrive in una nota Marco Landi, consigliere regionale della Lega e portavoce dell'Opposizione in Consiglio regionale della Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa