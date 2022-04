Moby Prince, 31 anni dalla tragedia. I familiari: "Mantenere accesa la memoria"

Il 10 aprile di 31 anni fa, nel 1991, a poche centinaia di metri dalla costa di Livorno si verificò il disastro del Moby Prince. Nella collisione tra il traghetto e una petroliera, persero la vita 140 persone.

Oggi i familiari delle vittime, raggruppati nelle associazioni "140 Familiari delle Vittime del Moby Prince" e "10 Aprile", continuano a cercare risposte sulla strage.

In occasione dell'anniversario i familiari affermano: "Non dimenticare serve a mantenere accesa la memoria storica ed a combattere per la verità e giustizia. La strage del Moby Prince è passata nella memoria collettiva come un banale incidente: la collisione tra un traghetto e una petroliera per una nebbia improvvisa e altri errori e sono serviti 27 anni per spazzare via la melma putrida di verità preconfezionate". Dai familiari, fiducia nel lavoro della nuova Commissione Parlamentare di Inchiesta, presieduta da Andrea Romano.

Galletti (M5S): "Una ferita aperta che può essere rimarginata solo dalla verità"

"Il nostro compito è quello di mantenere viva la speranza di poter un giorno arrivare alla verità. Coltivare la memoria è necessario, ma da sé non basta per guarire dalla profonda ferita inferta da quella tragica notte di 31 anni fa. Serve vera giustizia. Deve essere fatta piena luce sui fatti che hanno causato questa immane tragedia e le responsabilità devono essere stabilite con chiarezza. Lo dobbiamo alle vittime del Moby Prince e ai loro affetti più cari, che ancora oggi cercano pace nel loro cuore". Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.

Bergamini (FI): "Alle istituzioni il compito di fare luce"

"Dopo 31 anni dal tragico incedente del Moby Prince in cui persero la vita 140 persone, il ricordo e il desiderio di verità sono sempre intatti. Come istituzioni abbiamo il compito di fare luce su cosa accadde quella notte. Lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari". Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini ricordando la tragedia del 10 Aprile 1991.

Fratoianni (SinistraItaliana): "Abbiamo il dovere di diradare le ombre sulla tragedia"

"Un altro triste anniversario, un altro giorno di ricordo da quella tragica notte di 31 anni a poche miglia dalla costa di Livorno. Abbiamo l’impegno e il dovere di diradare ancora di più le ombre sulla tragedia del Moby Prince. Le parole verità e giustizia hanno ancora un senso. Lo dobbiamo alle famiglie delle vittime, a Livorno, al nostro Paese". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.