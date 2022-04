La Polizia compie 170 anni, le celebrazioni a Siena: riconoscimenti ad agenti, scuole e un cittadino

La Polizia di Stato compie 170 anni. Oggi, 12 aprile, si sono tenute celebrazioni in tutta Italia e Toscana. A Siena questa mattina sono stati onorati i caduti, con la deposizione di una corona al cippo de La Lizza, alla presenza del Questore Pietro Milone e del Prefetto Maria Forte. L'anniversario è poi proseguito, alle ore 11, al Complesso Museale Santa Maria della Scala.

Durante la cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti per merito di servizio, encomio e lodi, le medaglie di commiato al personale in quiescenza ed altri attestati alle scuole e ad un cittadino distintosi per l’alto senso civico.

All’esterno, realizzato uno schieramento rappresentativo di tutte le componenti della Polizia di Stato della Provincia, passato in rassegna dal Questore. Anche quest’anno il tema è "Esserci Sempre" e, per la circostanza, sono stati allestiti due stand nella cornice di Piazza Duomo, con l’esposizione di alcuni mezzi in dotazione alla Polizia di Stato, e gli strumenti di lavoro della Polizia Scientifica e delle Specialità.

170esimo anniversario, il bilancio della Polizia di Siena

In occasione del 170esimo anniversario, la Questura di Siena ha diffuso i dati dei servizi svolti tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Sono stati 39 gli arresti, dei quali 13 hanno riguardato soggetti stranieri e 553 le denunce a piede libero, di cui 133 destinate a persone di origine straniera e 55 a minorenni. In materia di reati informatici sono state 487 le denunce, e un caso di pedopornografia.

Oltre 52mila 500 le persone identificate, 29mila i veicoli controllati, 24 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 189 le carte di circolazione ritirate. Sempre nel codice della strada sono 4mila 270 le sanzioni contestate.

Impiegate nel periodo in evidenza quasi 6mila pattuglie nel controllo del territorio, oltre 57 i servizi straordinari di controllo in 26 comuni interessati. Tra gli altri dati si trovano quasi 3mila 400 interventi effettuati, 44 Fogli di via obbligatori, 10 Daspo, 23 ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale e 595 richieste di protezione internazionale. In materia Covid-19 svolti servizi di controllo del territorio ed elevate 132 sanzioni per mancato rispetto delle normative, che si inseriscono nel totale di 228 sanzioni amministrative contestate.

Riconoscimenti per merito di servizio

Encomio all'assistente capo della Polizia di Stato Donato Zocco, in servizio presso l'ufficio di Gabinetto della Questura di Siena con la seguente motivazione: "Evidenziando spiccate capacità professionali espletava un'importante operazione di polizia giudiziaria, finalizzata al contrasto del terrorismo internazionale di matrice islamica, che si concludeva con l'arresto di un cittadino kosovaro, responsabile di attività apologetica dell'ideologia jihadista attraverso la rete internet, che, successivamente, veniva espulso dal territorio nazionale. Brescia, 3 novembre 2016".

Lode al commissario capo della Polizia di Stato Piero Di Lorenzo e al vice ispettore Domenico Comparone, in servizio alla squadra mobile e all'ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Siena: "Evidenziando capacità professionali, coordinava ed espletava un intervento di polizia giudiziaria che permetteva l'arresto, in flagranza di reato, di due malviventi resisi responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Siena, 12 agosto 2017".

Lode al sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato Alessandro Pangallozzi e al vice sovrintendente Federico Terrosi in servizio presso la sezione di Polizia Stradale di Siena e l'ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Siena: "Evidenziando intuito investigativo e capacità professionali, coordinava ed espletava un'attività di indagine che consentiva di accertare gravi violazioni al Tulps da parte di una concessionaria dedita alla vendita di motoveicoli e di deferire cinque individui all'autorità giudiziaria. Siena, 29 maggio 2017".

Lode all'ispettore superiore della Polizia di Stato Andrea Egizi, in servizio alla divisione della Polizia Anticrimine della Questura di Siena: "Evidenziando capacità professionali, coordinava un'attività investigativa che si concludeva con il rinvio a giudizio di quattordici persone, tra cui il sindaco e il vicesindaco del Comune di Orgosolo, resisi responsabili di turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Orgosolo (NU), 26 settembre 2017".

Lode al vice ispettore della Polizia di Stato Livio Marini e all'assistente capo coordinatore David Manganelli, in servizio presso la squadra mobile della Questura di Siena: "Evidenziando capacità professionali ed impegno partecipavano ad un'operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto del pericoloso latitante - detto "Johnny Lo Zingaro" - e di altre due persone, rispettivamente per il reato di evasione e favoreggiamento personale. Siena, 25 luglio 2017".

Medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza: commissario capo Orlando Gizzi, sostituto commissario Nello Antonini, sovrintendente capo Nicola Barbagli, assistente capo Settimio Bigliazzi.

Attestati ai cittadini che si sono distinti per "azioni denotanti particolare senso civico e valore morale". Attestato al signor Daniele Clarelli: "Encomiabile esempio di altruismo, umana sensibilità ed alto senso civico dimostrati prodigandosi nel soccorrere una giovane minorenne mentre veniva malmenata dall'ex fidanzato, prima frapponendosi tra i due e successivamente, facendola salire a bordo della propria auto inseguito dall'aggressore, portandola in salvo e conducendola presso un presidio di polizia. Siena, 12 aprile 2022".

Consegnato un ricordo al poliziotto più anziano della Provincia di Siena. All'ispettore della Polizia di Stato Umberto Leo, classe 1924 arruolato nel febbraio 1943, in quiescenza dal 1984.

Consegna degli attestati alle scuole vincitrici a livello provinciale della quarta edizione del progetto/concorso "Pretendiamo la legalità", per l'anno scolastico 2020/2021:

Per le scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Siena: attestato al Liceo delle Scienze Umane del Piccolomini di Siena, classe 2D e in particolare, alle alunne Allegra Cofini, Anna Formentin e Sofia Mirone. Motivazione: "Per l'efficacia ed intensità comunicativa, pertinenza al tema trattato, coniugata ad una particolare creatività dell'elaborato multimediale".

Per le scuole primarie della Provincia di Siena: attestato alla scuola primaria Rodari di Monteroni d'Arbia dell'Istituto Comprensivo R. Fucini, classi quarte A, B, C e D. Motivazione: "L'elaborato evidenzia particolare attenzione al lavoro di gruppo e pertinenza al tema, con forte impatto visivo e comunicativo".