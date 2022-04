Pasqua di festa a Livorno per i 100 anni di Lilia Galletti Fancelli

È nonna Lilia Galletti Fancelli la nuova centenaria livornese. Una giornata veramente speciale per Lilia che festeggia i suoi 100 anni assieme alla Pasqua, essendo nata il 17 aprile del 1922.

Dopo un’infanzia trascorsa a Terricciola, da ragazza Lilia si trasferì a Livorno, dove si è sposata e ha avuto un figlio, Bruno.

Fino agli anni ‘60 ha lavorato a domicilio per la maglieria Andreini, poi si è dedicata interamente alla famiglia.

A due cose Lilia non ha mai rinunciato: le passeggiate in via Grande e, l’estate, andare a prendere il sole ai bagni Pancaldi.

Adesso è nonna di due nipoti e bisnonna di tre pronipoti, e circondata dal loro affetto spegnerà le 100 candeline.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi da parte di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa