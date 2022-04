Rompe una vetrina e minaccia la polizia con un coltello: arrestato a Firenze

Prima ha mandato in frantumi la vetrina di un'agenzia immobiliare poi ha minacciato con un coltello gli agenti intervenuti per bloccarlo. È successo ieri pomeriggio a Firenze, in via del Pigoncino, dove un 24enne di origini gambiane è stato arrestato dalla polizia con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto emerso alcune ore prima dell'episodio che ha portato all'arresto, il giovane era stato denunciato per un'altra minaccia con un coltello da formaggio, stavolta ai danni di una donna, vicino al viadotto dell'Indiano.