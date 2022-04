Dichiarazione dei redditi 2021, nel circondario Fucecchio e Montespertoli calo da oltre 2mila euro

C'era da aspettarselo: un crollo diffuso e prevedibile dei redditi secondo quanto appreso dalle dichiarazioni del 2021, sull'anno fiscale 2020. Il Mef, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha diffuso i dati comune per Comune e se possiamo gioire di essere finalmente usciti dalla pandemia, gli strascichi sul bilancio familiare non sono certamente felici, anche nell'Empolese Valdelsa e nel comprensorio del cuoio.

Per chi ha dichiarato al Fisco il proprio reddito (altra cosa gli evasori fiscali, che per definizione si sottraggono a questi tipi di controlli), ha portato i calcoli a mostrare un calo medio consistente, tra i mille e i 2.200 euro.

Per dare un'idea, il calo è stato quasi onnipresente in ogni comune d'Italia, ma in alcune zone con tonfi clamorosi come a Lajatico (da 47mila a 28.700). In Toscana due 'castiglioni' hanno invece migliorato la loro condizione, almeno nella media: Castiglione d'Orcia (Siena) e Castiglione della Pescaia (Grosseto).

I dati che trovate si inseriscono all'interno dei due estremi, il reddito medio complessivo più alto è in Lombardia (oltre 25mila euro), quello più basso in Calabria (15.630 euro).

Andiamo a vedere nell'Empolese Valdelsa e nel comprensorio del cuoio.

A Empoli, con le analisi sulle dichiarazioni dei 35mila contribuenti, il reddito medio è sceso dai 20.700 euro del 2019 a poco più di 19mila del 2020, 1.600 euro in meno. Guardando a sud dell'Arno, Montespertoli ha avuto un calo da oltre 21mila euro a 18.853, più di 2.100 euro di differenza, la caduta tra le più 'rumorose' nei comuni del circondario.

Scendendo in Valdelsa abbiamo Castelfiorentino che si attesta su 16.479 euro (1.285 euro di calo, il comune che ha 'retto' meglio anche se il reddito medio finale è tra i più bassi), Certaldo poco più sopra a 16.664 euro (-1.300 euro). Passando ai piccoli comuni, Gambassi Terme accusa -1.658 euro attestandosi a un reddito medio di 16.454, Montaione peggiora per la stagione turistica quasi inesistente nel 2020 arrivando a 16.095 (-1.937 euro).

Tornando tra le sponde dell'Arno troviamo Montelupo Fiorentino (da 20.812 a 19.329 euro, calo di 1.483 euro), Capraia e Limite (da 20.349 a 18881, -1.468 euro), Cerreto Guidi (da 19.461 a 17.750 euro, oltre 1.700 euro), Vinci (da 20.188 a 18.347 euro, -1.841 euro) e Fucecchio (-2.206 euro, il calo peggiore in assuluto assestandosi comunque su 18.116 euro).

Nel comprensorio del cuoio la situazione è la stessa. San Miniato passa da 20.188 a 18.347 euro, -1.841 euro. Castelfranco di Sotto supera i 2mila euro di calo finendo poco sotto i 17mila euro, Montopoli supera i 1.900 di 'down' arrivando a 18.265 euro.

Elia Billero