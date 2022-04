Autorità Portuale regionale, il Comune di Viareggio contesta la nomina di Rosselli

Il Comune di Viareggio contesta apertamente la nomina Alessandro Rosselli, da parte della giunta regionale, come nuovo segretario dell'Autorità Portuale regionale, organismo che riguarda i porti commerciali di Isola del Giglio, Porto Santo Sefano, Marina di Campo e Viareggio.

"La nomina del nuovo segretario – si legga nella nota a riguardo – da parte del presidente della Regione Eugenio Giani è in evidente contrasto con la normativa vigente". Sul nome di Rosselli, infatti, “il Comune di Viareggio aveva espresso a suo tempo il non gradimento. La forzatura del presidente Giani oltre che andare contro il dettato legislativo che prevede nella nomina 'l'intesa' con l'Amministrazione di Viareggio, lede gravemente i rapporti istituzionali tra i due enti e offende l'intera comunità di Viareggio

La scelta unilaterale, – continua il comunicato – appare un atto arrogante da parte della Regione, oltre che contrario ai principi di leale collaborazione istituzionale e il Comune di Viareggio non potrà permettere che si decidano le sorti dell'infrastruttura più importante di Viareggio senza un percorso condiviso e trasparente.

Il decreto firmato venerdì – conclude la nota – contiene dei fatti non veri, addirittura omettendo atti e documenti trasmessi, per questo i nostri legali sono già al lavoro per ripristinare la legalità ed il corretto rispetto delle normative al riguardo".