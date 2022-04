Prontomoda, Gandola: “Subito il tavolo di crisi in Metrocittà"

“Quanto sta accadendo al Prontomoda di via Carcerina a Campi Bisenzio con 5 operai licenziati in tronco perché si sono rifiutati di lavorare a Pasquetta e solo 8 ore al giorno e non 12 negli altri giorni della settimana, mette in luce l’ennesima vicenda di negazione tremenda dei più elementari diritti dei lavoratori.

Per questo, da consigliere metropolitano, chiedo fin da ora l’attivazione del tavolo dell’unità di crisi della Città Metropolitana di Firenze affinché la vertenza si incardini subito al livello istituzionale”.

Così si esprime Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia - centrodestra per il cambiamento e capogruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio.

“Le rivendicazioni poste dai lavoratori appaino giuste e corrette, sostiene Gandola, la loro vicenda mette in luce come sia sempre più urgente garantire maggior rispetto dei diritti all’interno delle fabbriche presenti a Campi Bisenzio, in particolare modo in quelle gestite da titolari cinesi dediti ad aprire e chiudere continuando le partite iva così da sottrarsi dai doverosi controlli fiscali e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Aldilà della solidarietà doverosa ai lavoratori è necessario fin da subito attivare tutti gli strumenti possibili per sostenere la loro impugnazione dei licenziamenti ed è necessario che il tavolo di crisi della metrocitta sia subito attivato per dare alla vertenza il risalto e l’assistenza che merita”.

Fonte: Ufficio Stampa