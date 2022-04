Aspettando il Palio di Fucecchio la Buca apre le porte con le Corse di Primavera

Saranno suddivisi in 10 batterie i 69 cavalli che sono stati iscritti alla seconda sessione delle Corse di Primavera, una sorta di warm up, mutuando il linguaggio automobilistico, prima del Palio di Fucecchio che si correrà a maggio.

C’è grande attesa tra i contradaioli per un evento che per la prima volta riporterà un evento legato al Palio alla normalità visto che la Buca di Viale Fratelli Rosselli sarà regolarmente aperta al pubblico senza limitazioni. È la prima volta che accade dal 2020, dopo che la diffusione del Covid-19 aveva costretto gli organizzatori a rinvii, corse porte chiuse e ingressi contingentati.

Sabato 30 aprile, a partire dalle ore 14, tutti quindi potranno assistere al prologo della 41esima edizione del Palio di Fucecchio che si correrà la penultima domenica di maggio. La sesta batteria, quella in programma alle ore 16,30 sarà valida anche per il 1° Memorial “Domenico DI Paola”. L’associazione Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”, infatti, ha deciso di intitolare una corsa all’ex collaboratore e grande appassionato di cavalli scomparso alcuni mesi fa a causa di una malattia. Anche coloro che non avranno modo di recarsi nella Buca del Palio potranno comunque assistere alle Corse di Primavera grazie alla lunga diretta video che sarà trasmessa a partire dalle ore 14 sulle pagine Facebook del Palio di Fucecchio e della Gazzetta di Siena. Al microfono di Eleonora Mainò e Alessandra Nespeca si alterneranno tanti ospiti che commenteranno le corse delle 10 batterie e la crescente attesa delle 12 Contrade per l’avvicinarsi del Palio di Fucecchio.

Fonte: Palio delle Contrade, Città di Fucecchio