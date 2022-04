Farmacie di turno dal 29 aprile al 6 maggio

EMPOLI

Da venerdì 29 aprile dalle 20:00 a venerdì 6 maggio alle 20:00

Farmacia Nuova - Piazza S.Rocco, 10 - tel. 0571-74180

Farmacia in appoggio:

sabato 30 aprile 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo – tel. 0571-51042 E 0571-51795

CAPRAIA E LIMITE

Da venerdì 29 aprile dalle 20:00 a venerdì 6 maggio alle 20:00

Farmacia Masini - Via C. Corti, 2 Capraia F.na - tel. 0571-583947

SAN MINIATO

Da venerdì 29 aprile dalle 20:00 a venerdì 6 maggio alle 20:00

Azienda Speciale Farmacie 1 – Viale G. Marconi, 33 (località San Miniato Basso) – tel. 0571-43445

Farmacia in appoggio:

sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

SANTA CROCE SULL’ARNO

Da venerdì 29 aprile dalle 20:00 a venerdì 6 maggio alle 20:00

Farmacia Comunale 2 – Viale di Vittorio 1/3 – tel. 0571-366181

SANTA MARIA A MONTE

Da venerdì 29 aprile dalle 20:00 a venerdì 6 maggio alle 20:00

Farmacia Pieroni – P.zza della Vittoria, 45 – tel. 0587-707003

CASTELFIORENTINO

Da venerdì 29 aprile dalle 20:00 a venerdì 6 maggio alle 20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117

Farmacia in appoggio:

sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197

MONTESPERTOLI

Da venerdì 29 aprile dalle 20:00 a venerdì 6 maggio alle 20:00

Farmacia Barsacchi – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.