Picchia e violenta la moglie, il figlio 13enne chiama la polizia arrestato 40enne

A seguito di una segnalazione per lite domestica, i poliziotti del commissariato di Viareggio ha arrestato un quarantenne per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Infatti, l'uomo, di origini italiana e residente appunto a Lucca, avrebbe picchiato la moglie costringendola poi ad avere un rapporto sessuale. Le violenze sarebbero avvenute in casa dove vivono anche i quattro figli minorenni.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato nell’appartamento la donna con visibili segni di violenza, la quale ha raccontato i soprusi subiti dal marito, che intanto stava dormendo in un’altra stanza. Quest’ultimo non è nuovo a questi comportamenti: nell'estate del 2020 era stato sottoposto, per reati analoghi, alla misura dell'allontanamento dalla casa famigliare e al divieto di avvicinamento alla moglie. A dare l'allarme è stato il figlio della donna, di soli 13 anni.

La donna è stata poi trasportata all'ospedale.