Raid no vax a Lucca contro NoiTv: sede, auto e furgone nel mirino

Anti vaccinisti in azione a Lucca. I muri della sede di NoiTv – all'interno del Polo tecnologico della Camera di commercio – nonché le auto e il furgone dell'emittente lucchese sono stati imbrattati con scritte riconducibili al movimento no vax. "Governo Nazista", "Sei in prigione se il diritto è concessione", "Salva tuo figlio", "Mentire sul vax che uccide è criminale" sono alcune delle frasi contro vaccini, giornalisti e il governo che i no vax hanno scritto con vernice rossa nella notte, siglate con una V V cerchiata.

Gli attivisti avrebbero anche imbrattato i vetri delle finestre al piano terra del Polo, forse pensando che appartenessero alla sede di NoiTv

Sul posto sono intervenuti gli uomini della scientifica e della Digos della questura di Lucca, che stanno indagando sul raid, servendosi anche delle immagini registrate dalle telecamere.