La scaramanzia in Italia: quali sono le differenze con il resto del mondo?

Che gli italiani siano un popolo legato alle tradizioni e alle credenze popolari è una certezza. Ma esiste davvero una relazione fra riti, amuleti o pratiche che possano in qualche modo influenzare l'esito degli eventi? O attirare a sè la fortuna? Lo analizzeremo insieme in questo articolo, soprattutto verificando le differenze con il resto del mondo, ammesso che ce ne siano.

La scaramanzia nel mondo: credenze e riti

Molto spesso ad influenzare il pensiero verso un oggetto o un rito considerato scaramantico è l'esperienza che ci lega ad esso. In seguito all'attentato alle Torri Gemelle, per esempio, in America si ritiene che il numero 11 sia inequivocabilmente presagio di sventura. Parallelamente il disastroso Tsunami che il 26 dicembre 2004 ha colpito i paesi dell'Indonesia porta i paesi coinvolti in quella immane sciagura a considerare il numero 26 come portatore di jella.

Ad avvalorare alcune suggestioni positive o negative concorrono anche aspetti antropologici e linguistici di ogni popolo. In Cina ed in Giappone, per esempio, i numeri 4 e 9 hanno una pronuncia che rimanda alla parola "morte". In questi paesi i due numeri sono praticamente banditi. Tanto che può capitare di trovarsi in Cina e notare l'assenza del quarto piano in un palazzo, così come nella terra del Sol Levante può capitare che la posizione 9 di una classifica o di un elenco non sia menzionata e venga saltata.

Anche la religione ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell'espansione delle credenze popolari. Gli indiani d'America, per esempio, alla nascita di un nuovo membro della tribù erano soliti costruire degli acchiappasogni, che si riteneva potessero aiutare gli infanti a dormire serenamente e tener lontani gli spiriti cattivi. Le religioni e le culture che hanno uno stretto legame con gli animali prevedono una loro trasposizione simbolica nel quotidiano. Per esempio l'elefante per gli indiani rimanda al Dio Ganesh, che ne assumeva le sembianze. Il parallelismo tra la divinità ed il possente animale non può che inserire quest'ultimo come emblema positivo e portatore di vantaggi. I greci consideravano il gufo un eccello sacro perché è legato alla dea Atena, divinità di saggezza. Gli antichi egizi attribuivano agli animali poteri divinatori, tanto che le personalità più importanti spesso erano raffigurate con il corpo umano ed il viso animale.

Talvolta possono però nascere delle differenze di credo fra un popolo ed un altro. Il gatto, per esempio, per gli egizi era il simbolo della casa, di femminilità, di armonia domestica. Ma per i popoli europei e americani, il gatto è legato al maligno, alle streghe o al diavolo. Si narra che nel Medioevo spaventassero i cavalli che di notte incrociavano i loro occhi brillanti. La reazione degli equini così preziosi nella vita medioevale, si traduceva in una considerazione dei gatti quali animali infidi e oscuri.

La scaramanzia in Italia: credenze e riti

Con il tempo alcune credenze si sono affievolite, altre sono state sostituite, ma alcune sono capisaldi della nostra cultura. Secondo quanto riportato dallo staff di slotgallinaonline.it, adoriamo il numero 13 perché è dato dalla commistione del numero 1 (il tutto) e del numero 3 (la perfezione), ma soprattutto perché legato alla figura di Sant'Antonio. Mentre temiamo il 17, portatore di sventura. Il suo anagramma in numeri romani è VIXI, dunque “ho vissuto”, un modo gentile per dire che si è passati a vita ultraterrena. Inoltre il giorno 17 ebbe inizio il Diluvio Universale, quindi la catastrofe nella sua accezione più profonda. L'eventuale commistione fra il numero 17 con il giorno settimanale del venerdì (giorno della morte di Gesù) richiede di prestare massima attenzione ed evitare il più possibile di intraprendere nuove attività.

Ci sono usanze che si tramandano da generazioni e che continuano ad essere sempre attuali, come cambiare strada se un gatto nero ci attraversa la strada, non passare sotto una scala, non poggiare cappelli sul letto, e tante altre ancora, ma per tutto questo abbiamo un rimedio infallibile: il cornetto! Un autentico talismano che ha poteri speciali e le cui origini risalgono addirittura al 3500 a. C. In quel periodo i contadini appendevano fuori dalle porte delle loro case le corna degli animali perché si riteneva portassero fortuna e fertilità. Si attribuiva pertanto un valore benevolo e mistico alle corna. Da allora fortunatamente si sono trovati validi sostituti meno ingombranti, ma altrettanto efficaci. Gli attuali cornetti possono essere anche di dimensioni ridotte e devono essere rigorosamente di colore rosso, colore della passione, della forza e della potenza, in grado di scacciare le negatività e contrastare la sventura. Perché abbia effetto deve esserci stato regalato. Non vale comprarselo, bisogna riceverlo in dono.