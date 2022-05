Addio Enrico Cavaciocchi, il cordoglio di sindaco e Giunta pratesi

La morte improvvisa che ha lasciato tutti increduli, quella di Enrico Cavaciocchi: architetto, presidente dell'Arci provinciale, a lungo impegnato come dirigente dell’Arci pratese e sempre attivo nell'associazionismo.

Il sindaco e la Giunta di Prato esprimono il proprio cordoglio: "Una notizia che ci lascia attoniti, se ne va un amico della città e del territorio. In questo non ci sono parole, c'è spazio solo per il dolore. Ci stringiamo con grandissimo affetto alla sua famiglia".