Ciclista trovato morto in strada a Rosignano

Un ciclista di 50 anni, per dinamiche ancora da chiarire, anche se non sembrerebbe trattarsi di incidente stradale, è stato rinvenuto riverso a terra in via Aurelia, nel comune di Rosignano.

Oltre ai carabinieri, è intervenuta sul posto la Pubblica Assistenza di Cecina medicalizzata; anche l'elisoccorso Pegaso 3 è stato attivato, tuttavia è stato fatto rientrare perché l'uomo purtroppo era già deceduto. Al momento non si hanno ancora le generalità.