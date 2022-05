Sub accusa malora durante immersione a Livorno: ricoverata in codice rosso

Questa mattina una donna di 50 anni ha accusato un malore, mentre stava effettuando un'immersione nel tratto di mare davanti alla scogliera di Calafuria a Livorno.

Verso le 13.30, in fase di risalita, la sub si è sentita male ma fortunatamente i compagni di immersione si sono accorti che la 50enne era in difficoltà e una volta portata a bordo del loro gommone hanno subito dato l'allarme: la sub è andata in arresto cardiaco e le sono state praticate le prime manovre, mentre con il gommone insieme alla capitaneria di porto hanno raggiunto il moletto di Antignano. Lì hanno trovato due ambulanze di Svs e Misericordia con il medico, grazie alle cui cure la donna ha ripreso il battito

La sub è stata prima trasferita in codice rosso all'ospedale di Livorno, per poi venir trasportata in eliambulanza all'ospedale di Grosseto, dove è stata sottoposta alla terapia in camera iperbarica.