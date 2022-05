L'AC San Miniato esulta, vince il campionato e passa in Promozione: "Succede a chi ci crede..."

Oggi è una giornata di festa per lo sport sanminiatese. L'AC San Miniato ASD oggi è riuscito nell'impresa: vincendo contro Fornacette, ultima di campionato, la squadra della città della Rocca ha raggiunto la vetta della classifica, conquistando il passaggio alla serie successiva.

I ragazzi del San Miniato hanno vinto il campionato di Prima Categoria, girone B, aggiudicandosi la promozione in Promozione. Una vittoria importantissima, perché porta la squadra a giocare nella sesta serie del calcio italiano, crescendo di fama e avversarie. Un bel risultato festeggiato dai giocatori, che per l'occasione indossavano delle maglie con scritto "Ci vediamo in Promozione" e "Succede a chi ci crede...".

Non tardano ad arrivare i complimenti del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, che su facebook posta una foto di gruppo della squadra esultante, con le proprie congratulazioni: "Complimenti alla squadra - scrive Giglioli - con molti ragazzi sanminiatesi, a Mister Valori, pontaegolese doc e alla società, che ha centrato questo grande obiettivo. Ci vediamo in comune!".