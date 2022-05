Cade mentre taglia le piante, elisoccorso in Lucchesia

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti nel primo pomeriggio per un soccorso a persona a Gromignana di Coreglia Altelminelli (Lucca), dove un operaio di una azienda che stava effettuando il taglio di alcune piante, è caduto infortunandosi.

All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco l'infortunato era già in carico ai sanitari del 118, con i quali il personale VF ha collaborato le successive operazioni. Sul posto anche Pegaso che è stato utilizzato per trasportare il ferito in ospedale.