Questa mattina, al parco delle Cascine, nei pressi della fermata "Monni" della tramvia, so è verificata una lite tra un extracomunitario e un'altra persona, di carnagione chiara. In base alle prime informazioni raccolte, quest'ultimo avrebbe esploso due colpi di pistola in aria dileguandosi successivamente a bordo di uno scooter. Non risultano persone ferite. Indagini in corso a cura del Nucleo Investigativo