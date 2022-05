Toscana Atletica Empoli, atlete sugli scudi ad Arezzo

Torna dopo due anni di assenza, la fase regionale del CdS Assoluto, con le atlete della Toscana Atletica Empoli di nuovo sugli scudi. Le gare si sono disputate ad Arezzo sabato 14 e domenica 15 maggio e la società empolese, alla fine, ha ottenuto, un ottimo terzo posto e il punteggio minimo per la qualificazione alla finale nazionale Bronzo di Settembre.

Ben 69 presenze in diverse gare, che hanno regalato tante emozioni e bei risultati. Nel citare i risultati individuali più prestigiosi, partiamo dalle due vittorie ottenute da Camilla Rossi nei 200 con un nuovo super personale di 24.79 e dalla 4x100 composta da Matilde Carboncini, Tessa Macaluso, Camilla Sarti e Camilla Rossi in 47.01, tempo che vale la partecipazione al Challenge di inizio giugno.

Quattro i secondi posti: Camilla Sarti nei m 100 con il nuovo primato personale di 12.20, Cristina Mariani nei 3000 siepi con 11.26.57, Federica Ferraro nella marcia Km 5 con 25.15.78 e nella staffetta 4x400 con Miriam Manar, Stefania Dallasta, Emma Minuti e Cristina Mariani in 4.00.28.

Infine, ultimi ma non certo meno importanti, ricordiamo i terzi posti: Camilla Rossi nei 100 con il nuovo personale portato a 12.27, Giulia Bernini, nata nel 2006 al suo primo anno allieve che nei 1500 ha corso in uno strepitoso 4.42.16, Matilde Carboncini nei 100Hs, con il nuovo primato personale di 14.51 e Alessia Bylykbashi nel salto in lungo con 5,84.

Fonte: Ufficio Stampa