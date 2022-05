Sette candidati sindaco per Lucca, centinaia di nomi nelle liste

Dopo 10 anni di giunta di centrosinistra nella ex bianca Lucca, è il tempo di un volto nuovo, se non altro perché il sindaco uscente non può più ricandidarsi. Nel solco del centrosinistra il Pd ha optato per l'assessore Francesco Raspini, ex commissario di polizia con delega alla sicurezza, all'ambiente e alla protezione civile.

Una squadra molto grande, con 6 liste: oltre al Pd, Lucca Futura, Lucca Civica-Lucca è Popolare-Volt, Sinistra con - Lucca, Lucca è un grande noi, Europa Verde - Verdi Lucca.

Non sarà della partita Italia Viva, che assieme ad Azione e +Europa lega il suo destino al direttore d'orchestra Alberto Veronesi.

Il centrodestra, dopo i pochi punti mancati all'ex candidato giornalista Remo Santini al ballottaggio del 2017, punta tutto su Mario Pardini. I partiti principali Lega-FdI-FI assieme alle due liste civiche Lucca 2032 e Centrodestra per Lucca supportano l'ex presidente di Lucca Crea.

Il centro si raccorda assieme a Elvio Cecchini, assieme a due liste: Insieme e Impegno civico per Lucca. Anche il centrodestra ha faide interne, tanto da proporre Fabio Barsanti con Italexit e due liste a sostegno. Altri anti-sistema si potrebbero riconoscere in Andrea Colombini, sostenuto dalle liste No Green Pass. La falce e il martello saranno presenti con Aldo Gottardo, che unisce SI, Rifondazione e Lucca per l'Ambiente.