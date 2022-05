Una parallela alla Fi-Pi-Li tra Empoli Centro ed Est: i piani per l'urbanistica del domani

Una circonvallazione Sud allungata, parallela alla Fi-Pi-Li, che possa portare da Empoli Centro a Empoli Est passando per Ponzano. Questa la suggestione portata dal vice sindaco di Empoli Fabio Barsottini durante una lunga chiacchierata a margine dell'inaugurazione del nuovo parcheggio di via Gian Battista Vico a Empoli. Un parcheggio che funge da tassello per ricollegare la periferia alla città ma che permette di sognare quello che fino a troppi anni fa è rimasta una previsione urbanistica priva di basi.

L'idea della circonvallazione Sud, spiega Barsottini, vuole ampliarsi dall'attuale rotatoria che vira su via Pirandello proseguendo poi fino a via dell'Olivo per poi ricongiungersi con via di Pratignone e il sottopasso ferroviario.

"Esiste un 'corridorio' lasciato libero, ma serve tattica e prospettiva. A inizio anno, con un nuovo piano operativo, potremo approcciarci a quella strada. Dovremo rivedere magari le norme idrauliche ma così diventerà soddisfacente per residenti e imprese, riducendo il carico di strade come via dei Cappuccini".

Da Ponzano con questa nuova prospettiva, ma qui si parla di sogni nel cassetto, la circonvallazione allungata potrebbe continuare ancora legandosi a via Viaccia e alla uscita Empoli Est, sorpassando l'area di Ponzano e di via Piovola. "Non è assolutamente facile - afferma il vice sindaco - ma entro il 2022 potremo far emergere con la pianificazione urbanistica un'infrastruttura che si colleghi verso Est al di là di via di Ponzano".

Ridisegnare il centro guardando a 'cerchi concentrici' che collegano Est con Ovest piuttosto che Nord con Sud è un'idea che Empoli non disdegnava già da anni. "Vedendola così, anche il ponte tra Capraia e Limite e Fibbiana di Montelupo è un pezzo per alleggerire il traffico sulla statale e collegare in funzione di area anche il resto dell'Empolese", afferma.

Tornando a Empoli, oltre ai progetti ci sono segnali concreti di nuove rotte che agevoleranno il traffico: "La nuova strada di Serravalle partirà tra qualche settimana con i lavori. Era stata disegnata 20-25 anni fa ma solo oggi trova concretezza perché sono cambiate le condizioni economiche - spiega il vice sindaco -, vogliamo concretizzare un disegno urbanistico pensato anni fa, che è comunque necessario, per bypassare il centro e far lasciare l'auto per raggiungere il Giro".

Sempre parlando di Giro, è stata ipotizzata una possibilità di mobilità alternativa tramite bus visto i nuovi parcheggi presenti? "Abbiamo sperimentato il servizio navetta in passato per eventi eccezionali come il Natale o il Ludicomix, lo pensiamo solo se sono davvero lontani i parcheggi come al Centro*Empoli e se i parcheggi in centro sono occupati da manifestazioni. Il nuovo parcheggio di via Vico permette di raggiungere davvero in 10 minuti il centro di Empoli".

Elia Billero