Denuncia il furto dei gioielli della compagna, ma era stato lui a venderli: denunciato a Portoferraio

Si presenta dai carabinieri per sporgere denuncia di furto, dichiarando che i ladri fossero passati dalla sua abitazione rubando gioielli in oro della compagna convivente e 1000 euro in contanti. In realtà dopo essersi appropriato dei monili della compagna, li avrebbe impegnati in un "compro oro" in cambio di diverse centinaia di euro.

È quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri di Portoferraio. Dopo la denuncia nella quale l'uomo, un 31enne portoferraiese, aveva raccontato della sparizione dei gioielli e dei contanti a causa di alcuni ladri che sarebbero entrati in casa sua forzando una zanzariera ritrovata danneggiata, i militari si sono messi al lavoro nel tentativo di individuare i responsabili del furto. Ma, durante gli accertamenti, sarebbero emerse incongruenze nelle dichiarazioni rilasciate dal 31enne. Richiamato nuovamente per chiarire alcuni aspetti del racconto, e messo alle strette dopo le contraddizioni emerse, l'uomo ha confessato. Di fronte agli errori delle sue dichiarazioni e vistosi scoperto, ha ammesso di aver inventato tutto per appropriarsi dei gioielli d'oro della compagna, versati poi in un locale "compro oro".

Il 31enne è stato denunciato per simulazione di reato, e adesso rischia una pena che va da uno a tre anni di reclusione. I carabinieri della Stazione di Portoferraio hanno inoltre sanzionato amministrativamente anche il "compro oro", per aver omesso di identificare il cliente.