Colorobbia: muore Maria Luisa Fanciullacci, vedova di Vittoriano Bitossi

È venuta a mancare a Montelupo Fiorentino Maria Luisa Fanciullacci, vedova 96enne di Vittoriano Bitossi, tra i fondatori della Colorobbia e delle Industrie Bitossi. La scomparsa risale alla giornata di oggi. Lascia i figli Marco e Cinzia Bitossi, titolari delle aziende leader della ceramica dell'Empolese assieme ai nipoti Maria Sole, Ginevra, Edoardo, Benedetta, Tommaso e Cosimo. Il marito Vittoriano era scomparso a gennario del 2018 a 94 anni.

La signora Maria Luisa, originaria di Sesto Fiorentino, ha contribuito nella sostanza a mantenere una gestione oculata e attenta delle aziende di famiglia senza avere un ruolo di rilievo.

Le sue origini, come suggerisce il cognome, si legano alla famosa Manifattura che produsse per primi gli smalti per le ceramiche in maniera industriale. Le origini sestesi si legano anche alla Richard Ginori. Ha vissuto sia a Capraia e Limite e poi per il resto della vita a Montelupo.

Dopo la morte di Vittoriano ha sofferto la scomparsa ma ha continuato a prendersi cura dei 6 nipoti e dei 7 pronipoti. La scomparsa è dovuta alle difficoltà dell'età avanzata. I funerali si terranno martedì 1 giugno alla Pieve di San Giovanni Evangelista di Montelupo. La camera ardente verrà allestita alla Cappella della Misericordia di Montelupo, la stessa Misericordia che ha contribuito ad aiutare nel corso degli anni.