Una Vespa Special-e a Milano: presentata la versione elettrica del "50ino" più amato

In occasione della Milan Design Week, Garage Italia Customs di Lapo Elkann ha svelato una nuova versione di Vespa 50 Special-e, full electric. L’innovativo mezzo è stato intitolato a Giovannino Agnelli, presidente della Piaggio negli anni '90.

“Sono davvero felice di poter presentare la Special-e di Garage Italia Customs, perché per me la Vespa non è soltanto un'icona di stile e di design. Alla Piaggio, infatti, mi lega il profondo affetto per mio cugino Giovanni Alberto – ha spiegato Lapo Elkann –. All'azienda di Pontedera sono inoltre legato da un ricordo di gioventù: per alcune settimane ne sono stato operaio quando avevo 17 anni”.

Giovanni Alberto Agnelli non ha legato il suo nome solo a Pontedera e alla Piaggio, ma anche al territorio di Montopoli sull’Arno: nel tempo della sua presidenza, scelse la tenuta di Varramista come propria residenza e operò una riconversione dei vigneti che fecero diventare la Syrah a vitigno d’eccellenza della tenuta. Non a caso, Varramista ospitò nel ‘96 il suo matrimonio con Avery Howe. Dopo la sua morte, la tenuta diventa luogo prediletto della madre, Antonella Bechi Piaggio duchessa Visconti di Modrone, che ne spalanca le porte a iniziative aperte al pubblico.

“Con Vespa 50 Special-e abbiamo puntato dritto al cuore degli amanti della dolcevita italiana: attraverso un design in continuità con il grande successo di Spiaggina, Vespa ne rafforza ulteriormente lo storytelling, e si presenta all'estate con freschezza, colore, e il nostro tocco tutto italiano. Vespa 50 Special-e è disponibile in pre-order da subito attraverso i canali ufficiali di Garage Italia Customs” ha annunciato il ceo Sergio Esposito.

La speranza è che gli amanti del “classico” non riservino lo stesso trattamento subito da Patrizio Roversi, che aveva convertito la Moto Guzzi del padre, ferma in cantina da circa dieci anni, in un esemplare elettrico sostituendo il motore termico. Le critiche per aver rovinato un modello d’epoca furono ferocissime.

La Toscana non è nuova a rinascite “elettriche” di celeberrimi ciclomotori a benzina, guarda caso sempre della famiglia Piaggio: a Rufina infatti l’azienda Ambra Italia, attraverso il servizio di vendita e montaggio di un kit di propria progettazione, trasforma il vecchio Ciao in E-bike: una vera e propria bici a pedalata assistita, con motore da 250W e velocità massima di 25 km/h. Una bici di città e quindi senza obbligo di immatricolazione, casco e assicurazione.