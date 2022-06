Giornata del donatore di sangue a Montemurlo, illuminata di rosso piazza della Libertà

Oggi è la Giornata mondiale del donatore di sangue. Anche il Comune di Montemurlo aderisce all'evento di sensibilizzazione promosso da Anci Toscana, Avis, Fratres e Fidas e stasera illuminerà di rosso piazza della Libertà come ringraziamento per l'opera meritoria di solidarietà svolta da tutti i donatori di sangue.

In piazza della Libertà saranno presenti i volontari di AVIS Montemurlo e Fratres Montemurlo che saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sull'importanza e le modalità della donazione di sangue e plasma.

"Donare sangue è un dovere civico e un prezioso gesto di solidarietà, fondamentale in tante circostanze legate alla salute. -spiegano insieme Marco Tofani, presidente provinciale di Avis e Alessandro Gavagni di Fratres Montemurlo- Ciascuno nel rispetto delle proprie individualità, come associazioni siamo insieme per perseguire il più alto obbiettivo della sensibilizzazione dei cittadini alla donazione di sangue. Stasera, per chi lo vorrà, saremo in piazza della Libertà per informare".

L'iniziativa è stata fortemente sostenuta dal sindaco Simone Calamai e dall'assessore alle politiche sociali Alberto Fanti. "Donare è un atto di amore verso il prossimo. Un gesto di solidarietà per garantire la salute di tante persone. Siamo felici di vedere Avis e Fratres insieme per sensibilizzare i cittadini a questo importante gesto".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa