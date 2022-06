Lamberto Magrini nuovo allenatore del San Donato Tavarnelle

Il San Donato Tavarnelle comunica di aver individuato nella figura di Lamberto Magrini l’allenatore della prima squadra per il San Donato Tavarnelle nella stagione 2022 – 2023 in Lega Pro. La prima nei professionisti per la società giallo blu. Lamberto Magrini, classe 1961, nato a Magione, vanta un lungo curriculum come allenatore. La sua prima esperienza in panchina risale al 1997 – 1998 con il San Gimignano, proseguendo poi con Castelfiorentino, Poggibonsi, Grosseto, Matera, Cagliese, Orvietana, Fano, Gavorrano, Foligno, Bastia, Recanatese e Massese. Il tecnico sarà presentato ufficialmente con una conferenza stampa la prossima settimana assieme a tutto lo staff. Il vice allenatore della prima squadra sarà Daniele Buzzegoli il quale, dopo aver lasciato il calcio giocato, proseguirà il suo rapporto con i colori giallo blu in questa veste

Fonte: Ufficio Stampa