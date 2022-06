Ritorna il Palio del Cuoio. Ponte a Egola corre di nuovo dietro ai caratelli insieme ai suoi cinque rioni

Il Palio del Cuoio di Ponte a Egola ritorna dopo due anni di stop e tutto è pronto per la 33ª edizione.

La festa popolare dei cinque rioni pontaegolesi è stata presentata stamattina, giovedì 16 giugno, nella sala polivalente della Coop La Risorta, dove sono intervenuti Simone Giglioli ed Elisa Montanelli, sindaco e vicesindaco di San Miniato, Marzio Gabbanini, presidente della fondazione San Miniato Promozione, e Massimo Ciardelli, presidente dell'associazione Eventi Pontaegolesi.

L'occasione è stata buona per presentare il programma della settimana che va da domenica 26 giugno a domenica 3 luglio, quando in piazza G. Rossa si susseguiranno eventi di musica dal vivo, banchi alimentari e spettacoli comici, fino ad arrivare alla serata principale della manifestazione, il 3 luglio appunto, in cui arriverà il momento della caratteristica Corsa dei Caratelli fra Tognarino, Giuncheto, Leporaia, Le Fornaci e Il Ponte, ovvero i cinque rioni che animano il Palio dal 1988.

Una delle principali novità del 2022 è la corsa del Caratello Rosa, che sabato 2 luglio vedrà gareggiare solo ed esclusivamente le donne di tutti e cinque i rioni, in un percorso ridotto rispetto alla classica distanza di 110 metri, i quali verranno invece percorsi il giorno dopo nelle tre categorie: "piccolo", "intermedio" e "grande".

Per queste tre categorie, sono stati presentati anche i tre pali che verranno destinati come premio ai rioni vincitori: sono stati dipinti tutti da Gianfranco Masini, artista locale, che li ha intitolati "Homo ludens" (per la categoria del caratello "grande"), "La speranza degli angeli" (per il caratello intermedio) e "Animal palio" (per il caratello piccolo).

Per Massimo Ciardelli, presidente di Eventi Pontaegolesi, "questa festa è l'occasione per fare muovere le persone e farle venire in piazza", e con esse "dare nuovo spunto a un'economia locale ancora precaria a causa della pandemia".

Gli fa eco Simone Giglioli, primo cittadino samminiatese, per il quale "l'aggregazione che permette simili manifestazioni è il motore che le muove". Giglioli ha anche sottolineato come in realtà, nonostante gli ultimi due anni, "il motore del Palio non si sia mai spento, visto l'intenso lavoro di programmazione che ha portato a ricreare la settimana del Palio e tutto quello che ci gira intorno".

Facendo un appello alla presenza dei concittadini e non solo, Giglioli si è anche soffermato sull'impegno della propria amministrazione e dell'organizzazione della manifestazione a intraprendere la strada che porta il Palio del Cuoio a diventare Manifestazione Storica riconosciuta dalla Regione Toscana, con lo scopo di poter usufruire dei finanziamenti che la normativa prevede di stanziare per questo tipo di rievocazioni.

Elisa Montanelli, vicesindaco di San Miniato ha voluto invece ricordare le proprie origini rionali sottolineando come il Palio abbia questa funzione educativa rivolta alle generazioni più giovani.

Anche questo è uno dei punti focali di questa edizione, che oltre ad avvicinare i più giovani alla tradizione dei caratelli con le categorie "piccolo" e "intermedio", propone la collaborazione fra l'asd Gam e la scuola dell'infanzia di Ponte a Egola, proprio per avviare allo spirito del Palio e alla sua tradizione anche i più piccoli.

Infine, Marzio Gabbanini, presidente di San Miniato Promozione, ha sottolineato la completa disponibilità della propria fondazione di sostenere il Palio - e con esso tutte le manifestazioni samminiatesi - perché è grazie a eventi come questi che la promozione del territorio vive e continua nella sua opera di diffusione della storia locale e delle tradizioni, nonché dell'economia su cui si basa il territorio.

---

Il programma del 33° Palio del Cuoio

-Domenica 26 giugno

Sfilata dei rioni

-Lunedì 27 giugno

Serata food con musica

-Martedì 28 giugno

Dj set e raduno di auto e moto americane

-Mercoledì 29 giugno

Incontro fra la scuola dell'infanzia di Ponte a Egola, Palio del Cuoio e asd Gam

Esibizione di ballo

-Giovedì 30 giugno

"Quelli del tubo", con Alessandro Paci e Kagliostro

-Venerdì 1 luglio

Musica dal vivo con gli Open Music

-Sabato 2 luglio

Estrazione delle corsie per le gare dei caratelli

Musica dal vivo con gli Errata Corrige

Corsa dei Caratelli Over 40 e Corsa del Caratello Rosa

-Domenica 3 luglio

Corsa dei Caratelli (categorie "grande", "intermedio" e "piccolo")

Christian Santini