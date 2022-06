Zignago Vetro, Filctem Cgil primo sindacato alle elezioni delle RSU

Concluse le elezioni per il rinnovo delle RSU e delle RLS allo stabilimento di Empoli del gruppo Zignago Vetro. L’affluenza al voto è stata di circa l’80% degli aventi diritto, la Filctem Cgil è il primo sindacato con quasi il 70% dei voti e 4 delegati eletti su un totale di 6. La Femca Cisl, con il 9% delle preferenze ha eletto 1 delegato, come Confintesa che con il 21% dei voti ha eletto 1 delegato.

"Questo risultato è il frutto dell’impegno dei delegati della Filctem Cgil, portato avanti in momenti difficili e complicati. Infatti, questi ultimi tre anni tra la Pandemia e la Guerra, con i suoi effetti dovuti ai rincari energetici, sono stati molto duri da affrontare": hanno detto Sonia Tosoni, segretario nazionale della Filctem Cgil, e Giuseppe Dentato, segretario della Filctem Cgil di Firenze, commentando la notizia. "Vogliamo ringraziare tutti i lavoratori che nel nostro impegno hanno creduto e fare i complimenti ai nostri rappresentanti eletti, a cui facciamo un caloroso augurio di buon lavoro. I prossimi saranno anni difficili in cui le RSU saranno chiamate a sfide importanti in cui il settore del vetro sarà uno di protagonisti": hanno concluso Tosoni e Dentato.

Fonte: Filctem Cgil