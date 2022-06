Arrestato a Firenze trio di ladri specializzato in furti nelle abitazioni

Tre uomini di nazionalità georgiana sono stati arrestati dal reparto antidegrado della polizia municipale in collaborazione con il Commissariato della polizia di Stato di Rifredi, con l'accusa di aver compiuto furti nelle abitazioni della città.

Per i tre sono scattate le manette dopo essere un’azione di pedinamento, che li ha visti infine colti sul fatto.

Martedì pomeriggio due membri del trio sono stati visti entrare e rimanere per un po’all'interno di un condominio di via Cairoli mentre il terzo faceva da palo. Dopo essere usciti dal palazzo i due uomini hanno raggiunto un'auto parcheggiata poco lontano dove si era già recato il loro complice.

Gli agenti sono a intervenuti e li hanno identificati, per poi procedere alla perquisizione dell'auto, al cui interno sono stati trovati numerosi attrezzi da scasso. Uno degli uomini era in possesso di 290 dollari di cui non sapeva spiegare la provenienza. La mattina successiva una residente del palazzo “visitato” dai ladri ha avvisato la Polizia municipale, affermando che al suo rientro nella serata di martedì aveva trovato la casa svaligiata. Con ormai pochi dubbi sulla colpevolezza, gli agenti del Commissariato di Rifredi hanno proceduto a una perquisizione al domicilio dei tre stranieri, trovando numerosi oggetti di valore, denaro, gioielli, orologi e attrezzi da scasso di ogni tipo.

I tre ladri sono stati portati nel carcere di Sollicciano.