In migliaia a Livorno per il Toscana Pride

La Toscana dei diritti si ritrova a Livorno. Sono migliaia a sfilare nel coloratissimo corteo del Toscana Pride all'insegna dello slogan "Fuori e sempre controvento" che contrassegna l'edizione di quest'anno. Fra loro, l'assessora Alessandra Nardini che ha la delega alle pari opportunità e all'attuazione della legge regionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, accompagnata dal Gonfalone della Regione.

"Per le istituzioni e' un dovere essere qua - commenta l'assessora - la Regione ha dato il suo patrocinio a questa manifestazione con grande convinzione e oggi siamo a Livorno, finalmente di nuovo in presenza alla grande parata, per testimoniare il nostro impegno al fianco della comunità Lgbtqia+. La Toscana, come andiamo rietendo, è da sempre terra di diritti, è da sempre in prima linea nella lotta contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Dopo essere stata la prima regione a dotarsi di una legge in questo senso, oggi chiediamo, insieme a tante amministrazioni comunali e provinciali in tutta la Toscana, che il Parlamento approvi finalmente una legge nazionale".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa