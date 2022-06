Incidente di paracadutismo al campovolo di Reggio Emilia, muore un 35enne lucchese

Due persone sono morte questa mattina a causa di un incidente al Campovolo di Reggio Emilia, dove 32 paracadutisti stavano partecipando ad una coreografia per stabilire un record in volo. Tra questi c'è Gabriele Grossi, 35 anni, della provincia di Lucca. L'altra persona morta è Fabrizio Del Giudice, 54 anni, originario di Torino. La gara era organizzata dalla società Body Fly University e anche Del Giudice aveva partecipato all'organizzazione dell'evento. La dinamica è in fase di ricostruzione: sembra che ci sia stato un errore nella fase della discesa e i due paracadutisti si siano scontrati.