I vigili del fuoco del comando di Livorno, stanno intervenendo per un incendio di vegetazione in località Paolieri a Quercianella. Sul posto stanno lavorando 1 squadra con due automezzi ed è in azione l'elicottero Drago 60 del reparto volo di Cecina. Sul posto a disposizione del Direttore Operazione squadre AIB della Regione Toscana ed elicottero.