Empolese Valdelsa in lutto, scomparso all'improvviso il fioraio Stefano Mainardi

Una tragedia nel fine settimana ha scosso l'Empolese Valdelsa, in particolare la comunità di Montelupo. È scomparso a causa di un malore improvviso Stefano Mainardi, 61 anni di Montelupo originario di Montespertoli, fioraio molto conosciuto nella zona. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Nazione. Sabato pomeriggio poco prima delle 18, dopo un matrimonio nella chiesa di San Miniato Basso, Mainardi si sarebbe sentito male. Sistemati gli addobbi nel furgone al termine della cerimonia, sarebbe stato improvvisamente colto da un malore. Soccorso fin da subito dal suo collaboratore, alcuni parrocchiani presenti e da un cittadino, sul posto sono immediatamente intervenute l'ambulanza e l'automedica del 118. I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione, per poi trasferire l'uomo d'urgenza verso il pronto soccorso dell'ospedale di Empoli. Purtroppo però, nonostante i soccorsi tempestivi, Mainardi non ce l'ha fatta.

Conosciuto e apprezzato per il lavoro della sua azienda, anche al di fuori dell'Empolese, i funerali si svolgeranno alle 18 di oggi nella chiesa dei Santi Quirico e Lucia all'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino.