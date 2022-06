Incendio in un fabbricato a Pisa, intervengono i vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco di Pisa e Ponsacco sono intervenute in via Meucci a Pisa per incendio di un fabbricato di cinque piani. L'incendio si é sviluppato sulla copertura catramata che ha creato una colonna di fumo vista anche a grande distanza. Dopo un'ora di lavoro il focolaio principale è spento e sono in corso le attività di minuto spegnimento e gli accertamenti per capire le cause. Non risultano danni a persone. Il fabbricato è a destinazione d'uso commerciale e, ai piani, sono presenti uffici e studi professionali. L'edificio è stato evacuato prontamente prima dell'arrivo dei soccorsi.