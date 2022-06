Ragazzo sdraiato sul greto dell'Arno, soccorso dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in Lungarno Amerigo Vespucci per soccorrere un ragazzo situato sul greto del fiume Arno. Sono stati inviati sul posto il nucleo sommozzatori, la squadra e mezzi di supporto come il gommone e l'autoscala per un totale di 13 unità e 4 automezzi. Il ragazzo, di nazionalità straniera, è stato riportato sulla strada tramite l’utilizzo della “scala italiana” e affidato alla Polizia di Stato. Sul posto si è recato anche il personale sanitario.