San Romano avrà la nuova stazione e un giardino con giochi: i dettagli

Lo stato di salute di San Romano di Montopoli è stato mostrato nella partecipata consulta di frazione nei locali del circolo Endas. L'amministrazione comunale guidata dalla giunta Capecchi ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori in merito alla riqualificazione dell'area della stazione. Si è parlato anche delle nuove aree sportive e ludiche, con tanto di rendering e dell'idea di un polo scolastico.

Presenti il sindaco Giovanni Capecchi e gli assessori Cristina Scali e Alessandro Varallo. La nuova stazione, a causa dei costi e dell'aumento dei prezzi, slitterà alla primavera del 2023 come spiegato: "L'aumento dei prezzi ha reso insufficienti i fondi previsti per i lavori. Solo dopo il consuntivo del 10 maggio potremmo destinare nuove risorse e riprendere il percorso. Stiamo valutando con molta attenzione tutti i bandi legati al Pnrr al fine di reperire nuove risorse e destinare le nostre ad altre priorità".

Da non trascurare l'importante novità di intitolare la piazza nascente antistante l'area ferroviaria a David Sassoli. "Alcuni aumenti erano già stati presi in considerazione a fine 2021, ma le oscillazioni medie del 15% hanno reso necessario attendere il consuntivo di maggio. Non abbiamo optato per due cantieri per rendere più snello quello generale. A giugno la gara e a ottobre l'inizio lavori. Aprile 2023 dovrebbe essere il mese della fine riqualificazione comprensiva di tutti gli interventi previsti nei 550mila euro di lavori".

Se da una parte le novità ritardano dall'altra Sindaco e assessori hanno presentato ufficialmente il rendering delle nuove aree dedicate al parco giochi che nascerà nella parte bassa del paese e nel Bosco dei Frati. Godrà anche di nuova recinzione e accessi elettronici. Una co-progettazione con il comune vicino di Santa Maria a Monte legato anche dalla pista ciclabile sull'Arno.

Previsti anche nuovi collegamenti pedonali che potranno servire da volano turistico tra Stazione e Santuario. Un progetto complessivo che impiegherà circa 180mila euro da reperire attraverso fondi ministeriali e ragionali.

"Avere in mano i progetti è importantissimo dato che i bandi escono tutti i mesi e non possiamo farci trovare impreparati – sempre Capecchi -. Il tema scelto per le aree giochi e sportive si concentrerà sulla 'Battaglia di San Romano' come giusto tributo alla frazione interessata dall'evento".

Durante la serata si è parlato anche di asfaltature e segnaletica stradale oltre al tema caldo del polo scolastico che ha diviso gli astanti tra favorevoli e contrari. L'Amministrazione comunale ha dichiarato che valuterà la fattibilità sul piano strutturale per interessare eventualmente quello operativo. Probabilmente sarà la frazione di Capanne la più titolata ad ospitare in futuro un polo destinato alla scuole anche se i borghi storici resteranno custodi delle primarie importanti per la vitalità dei piccoli centri.