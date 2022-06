Il ‘Primo Torneo Tennis Open’ in scena al Villanova di Empoli

Uno degli impianti sportivi tennistici più attrezzati del territorio. Cinquant’anni di attività lo scorso anno, dalla sua nascita, 1971, il Circolo Tennis Villanova può definirsi all’avanguardia e in grado di ospitare una grande utenza di giocatori ed anche importanti manifestazioni.

Da questa premessa ecco che arriva a Empoli il ‘Primo Torneo Tennis Open’, per singolare maschile e femminile, presentato alle 12 di oggi, venerdì 24 giugno 2022, nella sede del Circolo Tennis. Presenti l’assessore allo sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi, il presidente del Circolo Francesco Fabbri, alcuni membri del consiglio direttivo e dello staff del Torneo e gli sponsor. Il ‘Torneo’ si disputerà sui campi in terra rossa di via Sottopoggio per San Donato, dal 28 giugno al 13 luglio 2022, con ingresso libero. L'evento è organizzato dallo staff del Circolo Tennis Villanova ed è approvato dalla FIT Federazione Italiana Tennis. Gli incontri si disputeranno dalle 14:00 alle 22:00 dal lunedì al venerdì e dalle 09 alle 22:00 il sabato e la domenica.

L’evento sportivo è patrocinato dal Comune di Empoli. "Si tratta di una prima volta in città: Empoli non ha mai organizzato un torneo Open di tennis - sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi -. Ringrazio il Circolo Tennis Villanuova per questa iniziativa che mette al centro lo sport empolese, concedendogli una vetrina prestigiosa. Non è semplice organizzare una manifestazione di questo genere, richiede forze e impegno, qualità che il Circolo ha dimostrato di possedere dando vita a un progetto nuovo, dopo i mesi complessi dell'emergenza Covid".

Gli fa eco il presidente Fabbri che evidenzia: "É veramente motivo di soddisfazione accogliere sui nostri campi giocatori di ottimo livello, provenienti da tutta la Toscana, ed aspettiamo tutti quanti a goderne le partite".

Fonte: Ufficio Stampa